У Казахстані на тлі рекорду з COVID-заражень посилили карантин

У Казахстані на тлі рекорду з COVID-заражень посилили карантин

Минулої доби в Казахстані вперше зафіксували понад 9,1 тис. випадків захворювання на COVID-19.

Уряд Республіки Казахстан оголосив про посилення карантинних заходів на тлі різкого збільшення захворюваності на COVID-19 і розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє KazTAG.

Зазначається, що від п'ятниці, 14 січня, для відвідування спортивно-оздоровчих, фітнес- і йога-центрів, басейнів, саун чи лазень жителям країни також знадобиться наявність "зеленого" безпечного статусу.

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Йдеться, зокрема, про наявність вакцинації проти COVID-19, ПЛР-тесту з негативним результатом, з моменту відбору проб якого минулого щонайбільше сім діб, постійних медичних показань або довідки про одужання від коронавірусної інфекції впродовж трьох місяців.

Нагадаємо, що минулої доби в Казахстані зафіксували 9 122 нові випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим приростом заражень в країні від початку пандемії. У Нур-Султані, зокрема, позитивні результати тестів на коронавірус отримали ще 5 118 людей- це новий рекорд для столиці.

Як повідомлялося, у вівторок у Казахстані на тлі різкого стрибка COVID-заражень кількість випадків коронавірусу перевищила мільйон.