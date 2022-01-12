У Казахстані на тлі різкого стрибка COVID-заражень кількість випадків коронавірусу перевищила 1 млн

У Казахстані на тлі різкого стрибка COVID-заражень кількість випадків коронавірусу перевищила 1 млн

Понад три тисячі нових хворих зафіксували в Нур-Султані.

У Казахстані вранці в середу, 12 січня, повідомили про 4 810 нових випадків захворювання на COVID-19, що понад вдвічі більше, ніж минулої доби, коли позитивні результати тестів на коронавірус отримали 2 216 людей.

Про це інформує Vласть.

Зазначається, що 3 312 нових інфікувань зареєстрували у столиці Нур-Султані. Це "абсолютний рекорд приросту для одного регіону за весь час пандемії". Водночас у Шикменті виявили 221 нового хворого, а в Алмати - 210.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом в країні перевищила позначку в мільйон і сягнула 1 004 464.

Тим часом лікування від коронавірусної інфекції продовжують отримувати 27 423 громадяни Казахстану, 3 409 з яких перебувають у стаціонарах. Стан 187 пацієнтів оцінюють як тяжкий.

Тим часом експерти Технічної консультативної групи ВООЗ зробили висновок, що через появу нових штамів вірусу бустерні дози не захистять від інфікування. Через це вони закликали фармацевтичні компанії розробити нові вакцини.

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