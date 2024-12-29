У Казахстані назвали країну, в якій будуть розшифровувати “чорні скриньки” азербайджанського літака

Рішення було ухвалене з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації та проведених консультацій з авіаційною владою Азербайджану та Росії.

“Чорні скриньки” пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який був пошкоджений російською ППО біля Грозного і упав біля казахстанського міста Актау, будуть розшифровувати у Бразилії. Саме ця країна є виробником літака Embraer, який зазнав катастрофи.

Про це повідомили у неділю, 29 грудня, в міністерстві транспорту Казахстану.

У повідомленні наголосили, що відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, саме держава, яка проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців та ухвалює рішення про вибір країни для зчитування та розшифрування “чорних ящиків”.

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У міністерстві транспорту Казахстану зазначили, що таке рішення було ухвалене з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації та проведених консультацій з авіаційною владою Азербайджану та Росії.

“Комісією з розслідування авіаційної події, очолюваної міністром транспорту Республіки Казахстан Маратом Карабаєвим, ухвалено рішення про направлення бортових самописців (чорних ящиків) до Центру подій Бразилії (CENIPA), яка також є країною-виробником повітряного судна Embraer”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що установа у Бразилії має необхідні технічні можливості, відповідне обладнання та сертифіковану лабораторію для їхнього зчитування.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijan Airlines був виведений із керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і обстріляний з землі на території Росії, поблизу Грозного, що призвело до його катастрофи.

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