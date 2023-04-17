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У Казахстані обвалився під’їзд житлового будинку: мешканці опинились під завалами, серед них - діти

У Казахстані обвалився під’їзд житлового будинку: мешканці опинились під завалами, серед них - діти

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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298
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У Казахстані обвалився під’їзд житлового будинку: мешканці опинились під завалами, серед них - діти

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають мешканці будинку.

У Казахстані у житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок інциденту є багато постраждалих та загиблі.

Про це повідомили в МНС Казахстану.

Зазначається, що вибух трапився близько 5 години ранку, після чого обвалився під'їзд площею 150 квадратних метрів.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають мешканці будинку, серед них - діти.

До розбору завалів уже понад 50 рятувальників та кінологів, 10 одиниць техніки ДНС Мангістауської області, швидку медичну допомогу та місцеві виконавчі органи.

Нагадаємо, в індійському місті Удхампур (регіон Кашмір) у п'ятницю, 14 квітня, у річку обвалився пішохідний металевий міст, на якому перебувало понад 100 людей. Трагедія сталася під час святкування весняного сезону збору врожаю – загинула 10-річна дівчинка, понад 70 людей зазнали травм.  

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Дата публікації
Перегляди
298
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