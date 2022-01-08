У Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за жертвами протестів

У Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за жертвами протестів

Токаєв оголосив 10 січня 2022 року днем національної жалоби за жертвами протестів у Казахстані.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок масових заворушень.

Про це повідомив речник лідера країни Берік Уалі у Facebook.

Він зазначив, що указ буде опубліковано на сайті президента.

"У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем ​​загальнонаціональної жалоби", - написав він.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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