Названо кількість загиблих силовиків під час протестів у Казахстані

У Казахстані було затримано 2 298 людей.
У Казахстані, де тривають масові протести від початку 2022 року, кількість загиблих силовиків зросла з 13 до 18 осіб, поранено - 748.
Про це повідомляють тамтешні ЗМІ з посиланням на дані МВС.
Крім того, уточнюється, що під час заворушень було затримано 2 298 людей. Затримання тривають.
Також, за інформацією Telegram-каналів, у регіонах посилено патрулювання нарядів поліції та національної гвардії. Виставлені блокпости.
Нагадаємо, у Казахстані п'ятий день тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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