У Казахстані племінника експрезидента Назарбаєва ув’язнили на 6 років

Впливового раніше казахстанського бізнесмена Кайрата Сатибалди суд відправив за ґрати через розтрату в особливо великому розмірі

У понеділок, 26 вересня, суд в Астані визначив покарання для відомого казахстанського бізнесмена Кайрата Сатибалди, який є племінником колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Він вважався одним із найвпливовіших бізнесменів у Казахстані, допоки його дядько був очільником держави.

У березні 2022 року Сатибалди заарештували, звинувативши у розтраті грошей найбільшого національного телекомунікаційного оператора “Казахтелеком” і компанії Центр транспортного сервісу.

Під час досудового розслідування фігуранти справи повернули державі понад $500 млн, але племіннику Назарбаєва це не допомогло.

Йому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади на державній службі терміном на 10 років. Сатибалди відбуватиме покарання в колонії середньої безпеки.

Крім того, президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву внесено пропозицію про позбавлення племінника Назарбаєва звання генерал-майора органів нацбезпеки, а також орденів "Курмет" та "Парасат".

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміну назви столиці Нур-Султан на Астану.

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