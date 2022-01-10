У Казахстані почали раптово помирати силовики: знайдено ще один труп полковника поліції

Силовик помер на робочому місці.
В Алмати помер заступник начальника управління поліції Турксибського району полковник поліції Танат Назанов.
Про це повідомили місцеві видання, а згодом підтвердили "Інтерфаксу" в МВС Казахстану.
Силовик, як зазначається, помер на робочому місці. Причиною смерті, попередньо, став серцевий напад.
За даними відомства, тіло полковника було виявлено вранці у понеділок, 10 січня. Подробиці події поки що невідомі.
Раніше стало відомо про загибель начальника поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова. Він нібито вкоротив собі віку. Крім того, вранці 10 січня правоохоронці виявили мертвим полковника Комітету національної безпеки (КНБ) країни Азамата Ібраєва. Тіло чоловіка знайшли у дворі його будинку. Точні причини загибелі силовика не повідомляються.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
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