Із Казахстану почнуть виводити іноземних військових: коли і скільки це потребуватиме часу

Із Казахстану почнуть виводити іноземних військових: коли і скільки це потребуватиме часу

Аби повернутися до своїх країн, військовим знадобиться 10 днів.

"Миротворців" ОДКБ, яких 6 січня перекинули країни до Казахстану для придушення протестів, почнуть виводити з країни вже завтра, 13 січня.

Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась під час зустрічі із президентом Казахстану 12 січня.

Під час обговорення генсек ОДКБ розповів Токаєву про хід виконання "миротворчої місії" в Казахстані, зокрема про початок виведення військових у терміни, поставлені президентом.

Своєю чергою, сам очільник країни сьогодні ж, 12 січня, на засіданні оперативного штабу в Алмати заявляв, що організоване виведення військових зі складу ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Він припускає, що цей процес потребуватиме 10 днів.

За його словами, перебування "миротворців" відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації" в Казахстані.

Нагадаємо, у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані президент країни відправив у відставку уряд, новим очільником якого 11 січня став 49-річний Аліхан Смаїлов.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

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