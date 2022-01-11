У Казахстані попрощалися з генералом поліції, який вчинив самогубство: що відомо про його останній наказ

У Казахстані попрощалися з генералом поліції, який вчинив самогубство: що відомо про його останній наказ

Жанат Сулейманов був керівником департаменту обласної поліції, з якого протестувальники викрали зброю.

У вівторок, 11 січня, у казахстанському місті Таразі попрощалися із начальником департаменту поліції Жамбилської області, генералом Жанатом Сулеймановим, який вчинив суїцид.

Як повідомляє місцеве видання Orda.kz з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, Сулейманов дав наказав своїм підлеглим не стріляти в учасників заворушень.

Співрозмовник видання стверджував, що таким чином генерал поліції хотів уникнути жертв серед мирного населення, які могли постраждати під час перестрілки. У ніч на 6 січня протестувальники без спротиву захопили будівлю департаменту поліції і заздалегідь заготовленими болгарками відкрили металеві двері до кімнати зі зброєю, захопивши весь арсенал.

Невідомо, чи загрожував генералові суд через такий наказ. Його колеги вважають, що він вчинив, як справжній офіцер, взявши відповідальність на себе. Прощання з високопосадовим правоохоронцем відбулося на плацу перед департаментом поліції. Поховають його в столиці Казахстану.

Жанат Сулейманов займав посаду керівника департаменту поліції Жамбилської області від лютого 2020 року. Його попередника Армана Оразалієва звільнили через трагічні події у селах Кордайського району – тоді, під час погромів загинули 10 людей та постраждали понад 100 місцевих жителів.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час протестів заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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