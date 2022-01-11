У Казахстані повідомили про смерть судді: загинув під час протестів (фото)

У Казахстані повідомили про смерть судді: загинув під час протестів (фото)

Подробиці смерті Абраєва не повідомляються.

Суддя спеціалізованого міжрайонного адміністративного суду Алмати Мурат Абраєв помер під час масових протестів у місті.

Про це повідомили у міському суді.

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Причини та обставини смерті Абраєва у пресслужбі не назвали. Керівництво міськсуду висловило співчуття сім'ї та близьким Абраєва.

"Керівництво Алматинського міського суду, Адміністратора судів по місту Алмати висловлює глибокі співчуття рідним та близьким судді СМСАП міста Алмати Абраєва Мурата Радовича у зв'язку зі смертю під час заворушень. Пам'ять про нього житиме в наших серцях", – йдеться у повідомленні.

загибель начальника поліції Жамбильської області Казахстану Жаната Сулейменова. Він нібито вкоротив собі віку. Крім того, вранці 10 січня правоохоронці виявили мертвим полковника Комітету національної безпеки (КНБ) країни Азамата Ібраєва. Тіло чоловіка знайшли у дворі його будинку. Точні причини загибелі силовика не повідомляються. Раніше стало відомо проначальника поліції Жамбильської області Казахстану. Він нібито вкоротив собі віку. Крім того, вранці 10 січня правоохоронці виявили мертвим полковника Комітету національної безпеки (КНБ) країни. Тіло чоловіка знайшли у дворі його будинку. Точні причини загибелі силовика не повідомляються. Також в Алмати помер заступник начальника управління поліції Турксибського району полковник поліції Танат Назанов. Нагадаємо, у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані президент країни відправив у відставку уряд, новим очільником якого 11 січня став 49-річний Аліхан Смаїлов.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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