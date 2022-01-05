У Казахстані заявляють про велику кількість жертв: у Мережі оприлюднили моторошне відео із моргу

У Казахстані четвертий день тривають масові протести.

У Мережі опублікували відео, ймовірно, з моргу в Казахстані, на якому видно десятки тіл з вогнепальними пораненнями.

Відео розмістив на своїй сторінці у Telegram український журналіст Денис Казанський, однак першоджерело невідоме.

За його словами, надходить інформація про велику кількість вбитих під час масових протестів.

"Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні", - написав він.

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Раніше місцеві ЗМІ із посиланням на МВС країни повідомляли, що у Казахстані під час масових протестів загинули 8 поліцейських та один солдат Національної гвардії, ще 317 силовиків зазнали поранень.

Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

"Найгарячіші" сутички почалися 5 січня. Через загострення ситуації ввечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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