У Казахстані повністю відновлено рух пасажирських потягів, в Актау мають відкрити аеропорт

У Казахстані повністю відновлено рух пасажирських потягів, в Актау мають відкрити аеропорт

Національний залізничний перевізник також повідомив про можливість купити квитки без Інтернету.

У Казахстані, де декілька днів не вщухали протести, повністю відновлено рух пасажирських поїздів. В Актау від завтра планується відновити авіасполучення.

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Про це повідомляє "Sputnik Казахстан".

Зазначається, що національний перевізник АТ НК "КТЖ" повідомив про виведення на лінію додаткових потягів та про відкриття платформи з придбання квитків без доступу до Інтернету.

"7 січня АТ НК "КТЖ" надала можливість купувати залізничні квитки без доступу до Інтернету через сайт bilet.railways.kz та додаток Kaspi.kz. Цей факт сприятливо позначився на чергах біля квиткових кас на вокзалах. Також на вказаному вище сайті та додатку можна отримати інформацію щодо наявності квитків", - повідомляє пресслужба АТ НК "КТЖ".

Водночас в Актау від 8 січня планується відновити авіасполучення.

"Авіакомпанії планують почати виконувати польоти з усіх напрямків з 10:00", - повідомила директорка аеропорту міста Меруерт Жолдибаєва.

Раніше мітингувальники перекрили дорогу в аеропорт, через що рейси скасовувалися, а багато транзитних пасажирів застрягли в будівлі аеропорту на кілька днів. 7 січня дорогу було розблоковано.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. Силовики взяли під контроль вулиці найбільшого міста країни Алмати. Площу Республік розчистили, в будинках держорганів не залишилося жодного активіста. Звільнення далося ціною 26 вбитих мітингувальників та 18 правоохоронців. Кількадесят осіб поранили, а близько 4 тисяч забрали до відділків. Це офіційна статистика від міністерства внутрішніх справ. Чи відповідає вона дійсності - невідомо.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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