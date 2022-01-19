У Казахстані повністю зняли режим надзвичайного стану

Водночас в Алмати збережеться "червоний" рівень терористичної загрози.

У Казахстані у вівторок, 18 січня, оголосили про припинення дії режиму надзвичайного стану, запровадженого президентом Касимом-Жомартом Токаєвим на тлі масових протестів.

Про це із посиланням на речника Акорди Беріка Уалі повідомляє KazTAG.

"Від опівночі 19 січня припиняється дія режиму НС у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях", - вказав Уалі.

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Зазначається, що в решті регіонів дія режиму НС була достроково скасована раніше. "Так, уся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", - продовжив речник Акорди.

Водночас в Алмати збережеться "червоний" рівень терористичної загрози, в межах якого місто цілодобово патрулюватимуть поліціянти, нацгвардійці та сили Міноборони. Також продовжиться робота блокпостів.

Окрім того, органам правопорядку дозволяється проводити особистий огляд та огляд речей громадян, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти їхній рух. Проведення ходів та мітингів наразі перебуває під забороною.

На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.