У Казахстані призначено нового прем'єра: хто ним став і що про нього відомо

У Казахстані призначено нового прем'єра: хто ним став і що про нього відомо

Призначити Смаїлова запропонував Токаєв.

Новим прем'єр-міністром Казахстану став 49-річний Аліхан Смаїлов. Його призначили після того, як на тлі протестів через ціну на скраплений газ, президент країни відправив у відставку уряд.

Указ про призначення Смаїлова опубліковано на сайті президента країни.

За кандидатуру Смаїлова висловилися усі 89 депутатів. А пропозиція призначити його головою Кабміну Казахстану надійшла від президента Касим-Жомарта Токаєва.

"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

До слова, після відставки уряду 5 січня на тлі протестів Смаїлов виконував обов’язки прем'єр-міністра.

Відомо, що Смаїлов уродженець міста Алмати, закінчив Казахстанський державний національний університет ім. Аль-Фарабі за спеціальністю прикладна математика, Казахстанський інститут менеджменту, економіки та прогнозування, присуджено ступінь магістра державного управління.

Працював головним спеціалістом в інвестиційно-приватизаційному фонді "А-Інвест"; заступником начальника управління; заступником голови комітету зі статистики та аналізу агентства зі статистичного планування та реформ Казахстану; основним експертом. Чотири роки очолював агентство Казахстану зі статистики, а у 2014-2015 роках був головою Комітету зі статистики Міністерства національної економіки.

2003 року був віцеміністром закордонних справ країни, а у 2015-2018 роках - помічником президента Казахстану.

Від вересня 2018 року був міністром фінансів, а у лютому 2019 року став першим заступником прем'єр-міністра – міністром фінансів.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що "миротворчу місію ОДКБ успішно завершено" і за два дні, від 13 січня, з країни розпочнеться поетапне виведення іноземних військових.

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