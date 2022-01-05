У Казахстані протестувальники захопили адмінбудівлю акімату в Актобі і штурмують їх ще в кількох містах (відео)

Штурм акіматів триває у кількох містах країни.
У Казахстані тривають акції протесту через зростання цін на скраплений автогаз. Наразі у кількох містах країни протестувальники штурмують будівлі акіматів (регіональні органи виконавчої влади - Ред.).
Першим "здався" акімат у Актобі. Відео захоплення будівлі виклали в Мережі.
"Акімат наш", - чути як говорять протестувальники на відео.
На кадрах видно, як кілька десятків учасників акцій протесту увірвалися до сесійної зали.
Також протестувальники штурмують адміністрації ще у кілької містах країни: Усть-Каменогірську, Актюбінську, Семипалатинську та інших.
Нагадаємо, що центральній частині Алмати у середу почалися зіткнення мітингувальників із поліцією. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби. Вибухають світлошумові гранати.
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