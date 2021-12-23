У Казахстані скасували смертну кару: що тепер стане найсуворішим покаранням у країні

У Казахстані скасували смертну кару: що тепер стане найсуворішим покаранням у країні

Також у Казахстані встановили заборону на дострокове звільнення осіб, що раніше отримали смертельне покарання.

Верхня палата парламенту Казахстану проголосувала за закон, який скасовує смертну кару. Поправки пропонували виключити смертну кару з усіх статей Кримінального кодексу республіки.

Про це повідомляє ТАСС.

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Також у Казахстані встановили заборону на дострокове звільнення осіб, що раніше отримали смертельне покарання.

"З Кримінального кодексу стаття 47 "Смертна кара" як виняткові заходи покарання виключається повністю. Встановлюється заборона на умовно-дострокове звільнення осіб, засуджених до смертної кари, яким після прийняття цього Закону виключна міра покарання буде замінена позбавленням волі в межах санкції, за якою було засуджено особу", — йдеться у висновку комітету з конституційного законодавства, судової системи та правоохоронних органів Сенату.

Відтепер у Казахстані найсуворішим покаранням буде довічне позбавлення волі.

"Повне скасування смертної кари в Республіці Казахстан сприятиме гармонізації національного законодавства з прийнятими міжнародними правовими зобов'язаннями і забезпеченню прав людини і гарантії вищої конституційної цінності — права на життя", — підкреслюють в комітеті Сенату.

Зазначається, що зміни до законодавства розроблені відповідно до другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Слід зазначити, що Казахстан ратифікував цей протокол ще в січні 2021 року.

Нагадаємо, із Казахстану до України морським транспортом відправили вугілля, транзит якого раніше заблокувала своєю територією Росія.

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