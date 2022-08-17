У Казахстані скасували вивчення російської мови для першокласників

Це рішення стосується лише класів і шкіл з казахською мовою викладання.

У Казахстані скасували вивчення одразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Зокрема, і російської мови.

Про це розповів міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов, повідомляє zakon.kz.

За його словами, відтепер першокласники вивчатимуть лише рідну казахську мову.

"Дитина спочатку має навчитися писати та читати однією мовою. Коли ти володієш однією мовою, освоїти наступну набагато простіше. У перших класах із казахською мовою навчання буде лише казахська. У другому класі додасться російська мова, а в третьому класі – англійська", — сказав міністр.

Це рішення стосується лише класів і шкіл з казахською мовою викладання. У програмі школярів перших та других класів, які навчаються російською мовою, залишаться два предмети – російська та казахська, "заспокоює" росіян "Інтерфакс".

За орієнтовними підрахунками, у Казахстані налічується приблизно 75% шкіл із казахською мовою навчання, решта 25% - із російською мовою. Проте останніми роками у країні спостерігалася тенденція зниження кількості російськомовних викладачів та дітей, які навчаються російською мовою.

Раніше повідомлялося, що Казахстан посилює оборону через напад Росії на Україну.

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