У Казахстані сталася пожежа на шахті: понад 20 жертв, копальня має перейти в управління держави

У Казахстані вранці 28 жовтня на шахті "імені Костенка", у Карагандинській області, сталася пожежа – загинув 21 гірник. Ще 18 працівників шахти госпіталізували. Під землею залишаються ще 23 гірники.

Про це пише Радио Аззатык.

На момент аварії у шахті перебували 252 людини, на поверхню вивели 205 шахтарів.

Власник шахти, "АрселорМіттал Теміртау", припустив, що пожежа могла розпочатися після вибуху газометану в лаві.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду "припинити інвестиційну співпрацю" з "АрселорМіттал Теміртау".

Токаєв також доручив продовжити пошуково-рятувальну операцію у посиленому режимі із залученням усіх необхідних коштів.

Прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов повідомив, що уряд досягнув попередньої домовленості з акціонерами АТ "АрселорМіттал Теміртау" і завершується процес оформлення угоди з передавання права власності на підприємство на користь Республіки Казахстан.

На тлі серії смертоносних аварій у шахтах і на комбінаті в останні роки влада Казахстану звинуватила компанію в невиконанні зобов'язань щодо модернізації об'єктів виробництва, нехтуванні правил техніки безпеки.

Генеральна прокуратура Казахстану розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт.

Міністерка праці та соціального захисту Світлана Жакупова розповіла про соціальну допомогу, яку буде надано сім'ям загиблих.

"Сім'ям загиблих буде призначено допомогу з втрати годувальника з трьох джерел: республіканського бюджету, соціального страхування та компанії зі страхування життя. Загальний щомісячний середній розмір виплат становитиме 400-500 тис. тенге до досягнення утриманцями 18-річного віку. Якщо діти навчатимуться у вишах, то до 23 років. Виплату всіх коштів поки що буде забезпечено саме через "АрселорМіттал Темірта". Компанія зобов'язана відповідно до колективного договору сплатити ризики річної оплати. Усі витрати, пов'язані з похованням, АМТ перебирає. Навчання дітей у вишах теж має взяти на себе АМТ", – зазначила вона.

Нагадаємо, Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази та посилив бомбардування.

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