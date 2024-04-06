У Казахстані судять ексміністра економіки за вбивство дружини в кабінці ресторану: основні деталі справи

У суді Астани розглядають справу проти ексміністра економіки Куандика Бішимбаєва. За версією слідства, колишній чиновник з особливою жорстокістю вбив свою дружину Салтанат Нукенову у VIP-кабінці ресторану. Сам Бішимбаєв заперечує свою провину. Він наполягає, що дружина того вечора випила алкоголь і "спровокувала" його своєю "агресією". Висловлювання колишнього міністра викликали суспільний резонанс не тільки в Казахстані, а й у сусідніх країнах.

На лаві підсудних в астанинському суді перебувають 43-річний колишній міністр національної економіки Куандик Бішимбаєв і його двоюрідний брат Бахитжан Байжанов. Суд відбувається за участю присяжних засідателів, про це просив сам Бішимбаєв. Його звинувачують у вбивстві з особливою жорстокістю і катуваннях 31-річної Салтанат Нукенової, з якою він перебував у неофіційному (цивільному) шлюбі.

Про це пише ВВС.

За версією слідства, в ніч на 9 листопада минулого року Бішімбаєв побив дружину в ресторані і залишив її вмирати протягом 6-8 годин на підлозі VIP-кабінки.

Брату ексміністра висунуто обвинувачення в приховуванні та недонесенні про злочин - саме за його дорученням було видалено частину записів із відеокамер спостереження.

"Подзвонив ворожці замість швидкої допомоги"

Бішимбаєва допитували на суді 3 і 4 квітня. Він розповів свою версію подій у день смерті Нукенової. За його словами, того вечора дружина випила з ним три пляшки ігристого вина і "з'ясовувала з ним стосунки".

Під час сварки Нукенова, стверджує обвинувачений, спровокувала його тим, що "ображала його триповерховим матюком" і змила в унітаз подаровані ним "дорогі" аксесуари.

"Вона стояла обличчям до унітазу і спиною до мене. Вона, мабуть, думала, що я буду тримати, і різко смикнула, а я відпустив її, і вона втратила рівновагу і [...] обличчям впала на унітаз. Дуже сильно", - розповів Бішимбаєв, намагаючись пояснити походження ран на обличчі дівчини.

За його словами, вона "впала на кахельну підлогу туалету" під час спроби піднятися. Колишній міністр визнає, що він чотири-п'ять разів штовхнув дружину для того, щоб привести її до тями. Однак він запевняє, що під час ударів "жоден життєво важливий орган не постраждав".

Під час допиту стало відомо, що Бішімбаєв подзвонив ворожці після того, як дружина втратила свідомість і не приходила до тями.

"Я сильно захвилювався і зателефонував знайомій ясновидиці. Кажу: "Вона не прокинулася, у неї такий синяк [на обличчі]". Вона сказала: "Вона просто втомилася, прийде до тями, підете додому". У мене від серця відлягло", - поділився колишній міністр.

У підсумку Бішимбаєв не став викликати швидку допомогу. Він зателефонував двоюрідному братові Бахитжану Байжанову і попросив його привезти аспірин із кетоналом.

На суді стало відомо, що Бішимбаєв також попросив родича видалити записи з відеокамер, щоб відео їхнього конфлікту не потрапило в телеграм-канали. Ексміністр віддав братові телефон Нукенової і велів відвезти його додому, щоб приховати її геолокацію від рідних.

Що каже експертиза та відеозаписи з місця подій

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Нукенова померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми. У неї був зламаний ніс, на голові були виявлені множинні синці та пошкодження.

Експертиза зробила висновок, що отримані травми Нукенова не могла отримати внаслідок падіння, як стверджує обвинувачений.

Ба більше, держобвинувачення оприлюднило в суді відеозапис із камер спостереження. "Бішимбаєв бере за волосся Нукенову, штовхає ногами, потім б'є по обличчю. Далі намагається завести її у VIP-кабінку", - прокоментував відео прокурор.

На першому засіданні суду, 29 березня, стало відомо, що співробітники ресторану видалили частину записів із відеокамер - на прохання Байжанова, двоюрідного брата Бішимбаєва.

Тоді ж держобвинувачення зачитало свідчення бармена. Він розповів, що перед приїздом поліції Бішимбаєв ходив із ножем у руках.

"Коли ми його тримали, Бішимбаєв говорив, що він убив свою дружину і що вона лежить у кабінці. Через це, найімовірніше, він хотів себе вбити теж", - озвучила прокурор свідчення свідка.

Чому справа викликала суспільний резонанс

Свідчення Бішимбаєва, як і його невизнання провини, викликали суспільний резонанс у Казахстані та інших країнах. У соціальних мережах з'явився хештег #заСалтанат на підтримку вбитої. Бішимбаєва звинувачують у віктімблеймінгу (звинувачення жертви) та маніпуляції інформацією.

Противники Бішимбаєва вимагають довічного покарання для ексміністра.

Голова "Союзу кризових центрів" Зульфія Байсакова розповіла ВВС, що проведення судового процесу в онлайн-форматі тільки посилило суспільне обурення.

"Інтерес підвищений особисто до Бішимбаєва, тому що це рецидив. Він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але за іншою статтею, за корупційні махінації. Президент звільнив його достроково [за умовно-достроковим звільненням], і він знову порушив [закон]. І це пройшло з особливою жорстокістю", - розповіла правозахисниця.

Ба більше, це перша справа про сімейне насильство, яка розглядається за участю присяжних, зазначила Байсакова.

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