У Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ: є затримані

У Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ: є затримані

Окрім зниження цін на скраплений газ, сьогодні протестувальники стали висувати і політичні гасла.

У Казахстані 2022 рік розпочався з мітингів у містах Жанаозен та Актау на заході країни. Потім на вулиці почали виходити й у інших містах.

Про це пише казахська служба Радіо Свобода.

Акція протесту у Жанаозені розпочалася 2 січня. Першого дня на мітинг прийшли сотні місцевих мешканців. 3 січня там зібралося вже понад тисячу людей. Акції протесту продовжились і сьогодні, 4 січня. На площі в Актау протестувальники встановили намети та юрту.

Солідарність із жителями Жанаозена висловлюють і в інших містах.

Жанаөзен. Мітинг проти підвищення цін на газ pic.twitter.com/kvL30XJe5n — Samat (@donsimao) January 2, 2022

В Уральську мітингувальники спробували перекрити міжнародну трасу Самара — Шимкент. Сотні нафтовиків на родовищі Тенгіз Атирауської області Казахстану призупинили роботу та вийшли на мітинг на підтримку протестувальників.

Вимоги

Мітингувальники виступають проти різкого зростання вартості цін на скраплений газ.

"Подорожчання газу призведе до зростання цін на інші товари, насамперед — продукти харчування", — каже один із тих, хто стоять на площі.

Окрім зниження цін на скраплений газ, протестуючі стали висувати і політичні гасла. Люди скандують "Шал, кет!" ("Старий, йди!"). Казахстанці натякають на колишнього президента Нурсултана Назарбаєва із політики та вимагають, щоб він остаточно пішов із політики. Також учасники протесту виступили проти корупції та кумівства, вимагають будівництва фабрик та заводів, скорочення безробіття.

Реакція влади

Президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв написав у Twitter, що в Актау розпочала роботу урядова комісія. За його словами, демонстранти "мають виявити відповідальність та готовність до діалогу".

Токаєв запевнив, що громадяни Казахстану можуть публічно висловлювати вимоги до місцевої та центральної влади, "але робити це слід відповідно до законодавства".

Дав доручення уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені з урахуванням економічної доцільності у правовому полі. Демонстранти не повинні порушувати суспільного порядку. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 2, 2022

Затримання

У телеграм-каналу ZTB з'явилося відео зіткнень в Атирау.

Крім того, стало відомо, що близько 20 людей було затримано в Алмати. Декілька активістів відправлено під арешт на 15 діб. У місті перекрили площу Республіки та площу Астана та виставили поліцейську охорону по периметру. На проїжджу частину не допускається навіть транспорт.

У столиці Нур-Султані було затримано трьох людей. Понад 10 людей поліція силою забрала з акції протесту в Шімкенті.

Нагадаємо, що у Казахстані у новорічну ніч за 20 хвилин згоріла головна ялинка міста Тараз.