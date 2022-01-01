У Казахстані у новорічну ніч за 20 хвилин згоріла головна ялинка міста Тараз: фото, відео

У Казахстані у новорічну ніч за 20 хвилин згоріла головна ялинка міста Тараз: фото, відео

Штучне дерево впало набік, поки його гасили.

У казахстанському місті Тараз просто у новорічну ніч згоріла головна ялинка.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телегарм-канали.

На офіційній сторінці Департаменту надзвичайних ситуацій Жамбильської області в Instagram зазначається, що штучна ялина на площі Арбат спалахнула 1 січня о 00:06 за місцевим часом.

Фото: instagram/vtvs_taraz

Полум'я швидко піднялося до верхівки ялинки і поки рятувальники 20 хвилин гасили дерево, воно завалилося на бік. На щастя, ніхто не постраждав, хоча людей на площі було багато. Вони активно фотографувалися на фоні палаючого новорічного символа.

Що спричинило пожежу – підпал чи несправність гірлянди - наразі не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua опублікував добірку світлин, як 2022 рік зустрічали у різних куточках світу.