У Казахстані вилучили партію дронів, які прямували з Киргизстану до РФ: що каже президент Жапаров

Влада Казахстану вилучила партію з 14 безпілотників, які намагалися перевезти до РФ через територію країни.

Про це повідомляє Orda.kz повідомляє.

В Жамбилській області, на кордоні з Киргизстаном, затримали партію з 14 безпілотників DJI AgrasT30. Фірма ГОО "Імпульс-Інвест" намагалася провезти дрони транзитом через Казахстан, проте не мала ліцензії на транспортування товарів такого типу. Техніку нібито везли для російської будівельної компанії. Безпілотники конфіскували на митниці Казахстану, а ГОО "Імпульс-Інвест" оштрафували на 76 тисяч тенге. Дрони перейшли у власність Казахстану.

Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив виданню Kabar, що його країна не допомагає РФ обходити санкції.

"Так, вантаж у вигляді дронів киргизстанської компанії було затримано в Казахстані. Компанія пояснила, що ці дрони призначалися для сільськогосподарських потреб. Але, незважаючи на це, зараз ми забороняємо вивозити дрони та безпілотні літальні апарати", - сказав він.

Також лідер Киргизстану прокоментував інформацію, що йому надійшов лист від сенатора США Роберта Менендеса, в якому він попросив дотримуватися запроваджених проти РФ санкцій.

"Це я розцінюю як звичайний привід, щоб чинити тиск на Киргизстан і перетягнути нас на свій бік. Але ми цього не допустимо. Ми – незалежна країна. Ми й надалі будемо з усіма країнами у рівних відносинах. Проводитимемо багатовекторну зовнішню політику. У питанні Росії та України ми спочатку заявили, що дотримуємося нейтральної позиції. Цієї позиції дотримуватимемося і надалі. Від того, змінимо ми позицію чи ні, ситуація не зміниться на чиюсь сторону. Це від нас не залежить. Ми не займаємось політикою. Ми акцентуємося на просуванні економіки країни. Нехай нас не турбують", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що серед дружніх до України держав існують такі, які допомагають російським агресорам обходити обмеження.

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