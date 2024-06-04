У Казахстані вирішили виключити "Талібан" зі списку терористичних організацій

У Казахстані заявили, що зробили це для розвитку торговельно-економічного співробітництва з Афганістаном.

Влада Казахстану вирішила виключити представників організації "Талібан" зі списку терористичних.

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Про це у понеділок на зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської Асамблеї ОДКБ заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, інформує Казинформ.

"Казахстан вивів режим талібів з терористичного списку, зважаючи на важливість розвитку торговельно-економічного співробітництва з сучасним Афганістаном і розуміння того, що цей режим є довгостроковим фактором", – сказав глава держави.

Також Токаєв закликав підтримати ініціативу Казахстану щодо створення в Алмати Регіонального центру ООН для розвитку Центральної Азії.

Крім того, він запропонував зосередити зусилля ОДКБ на найбільш необхідних напрямках роботи, які важливі для країн членів організації.

Токаєв заявив про необхідність вживання заходів для протидії тероризму та забезпечувати безпеку на території країн ОДКБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров схвалив ідею виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій.

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль намагається подружитися з терористами Талібану.

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