У Казахстані заборонили вивозити з країни продукти: які саме та в чому причина

У Казахстані заборонили вивозити з країни продукти: які саме та в чому причина

Крім цього, у країні планують запровадити тимчасовий мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги.

Казахстан заборонив вивозити з країни велику та дрібну рогату худобу, картоплю та моркву. Таке рішення ухвалено для стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари.

Про це 6 січня повідомила прес-служба уряду Казахстану.

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"З метою стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари, зокрема яловичину, баранину, картоплю та моркву, встановлено заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби - на шість місяців, картоплі та моркви - на три місяці", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, найближчим часом у країні планують запровадити тимчасовий мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання. За планом, він триватиме 180 днів.

Нагадаємо, протести через ціну на газ у Казахстані почалися кілька днів тому. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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