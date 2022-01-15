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У Казахстані затримали колишнього віцеміністра енергетики через зростання цін на газ

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У Казахстані затримали колишнього віцеміністра енергетики через зростання цін на газ

Фото з відкритих джерел

Карагаєв два місяці буде під вартою.

У Казахстані, де тривати масові протести, затримали колишнього віцеміністра енергетики Жумабая Карагаєва.

Про це повідомила пресслужба Агентства фінансового моніторингу.

Зазначається, що Карагаєва підозрюють у причетності до необґрунтованого підвищення цін на газ. До слова, саме через це у Казахстані на початку 2022-го вибухнули масові протести.

Слід зауважити, що ексвіцеміністра 15 січня спочатку звільнили з посади, яку він обіймав від грудня 2019-го. А вже потім тримали разом із керівниками електронних торгових майданчиків та особами, причетними до підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Карагаєв перебуватиме під вартою щонайменше два місяці. Наразі слідство у справі триває. 

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване колишньому президентові Нурсултану Назарбаєву. Він жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. Від 13 січня їх вже почали виводити з країни. 

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