У Казахстані затримали кримінального авторитета "Дикого Армана" (фото)

"Дикий Арман" раніше звернувся до протестувальників із проханням припинити заворушення.
У Казахстані 7 січня затримали кримінального авторитета Армана Джумагельдієва на псевдо "Дикий Арман".
Про це інформує "Sputnik Казахстан".
"Дикого Армана" підозрюють у причетності до заворушень в країні. За наявною інформацією, Джумагельдієв нещодавно повернувся до Казахстану з Туреччини.
За даними російського "Інтерфаксу", разом з "Диким Арманом" силовики затримали в Алмати ще шістьох осіб. У затриманих нібито знайшли чотири напівавтоматичні пістолети різних марок та калібрів, боєкомплекти до них, холодну зброю, а також броньований автомобіль. Наразі все це у них вилучено.
Як повідомляють Telegram-канали, Джумагельдієв прилетів до Казахстану, щоб підтримати протестувальників, але після сутички з ними, під час якої його побили, почав закликати зупинити насильство і заворушення.
Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
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