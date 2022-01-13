У Казахстані заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності

Високі показники захворюваності пов'язують із новим штамом COVID-19 "Омікрон".

У Казахстані в четвер, 13 січня, повідомили про 9 122 нові випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.

Про це інформує Vласть.

Зазначається, що у столиці Нур-Султані впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримали 5 118 людей, що є новим рекордом для міста. Захворюваність також стрімко зростає в Алмати (1 205 нових випадків) і Шимкенті (320 нових випадків).

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Усі три населені пункти нині перебувають у "червоній" зоні карантину. У Міністерстві охорони здоров'я країни високі показники захворюваності пов'язують із новим штамом COVID-19 "Омікрон", поширення якого на початку січня підтвердили в Алмати та Нур-Султані.

Загалом у Казахстані від початку пандемії на коронавірус захворіли 1 013 586 людей. За даними казахстанського МОЗ, щонайменше 44,7% населення країни вважаються повністю вакцинованими проти COVID-19.

Нагадаємо, що у вівторок у Казахстані на тлі різкого стрибка COVID-заражень кількість випадків коронавірусу перевищила мільйон.

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На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку, зокрема від Росії, почали прибувати миротворчі сили.

7 січня президент заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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