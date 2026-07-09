У Казахстані масово встановлюють блокпости, щоб зупинити потік бензину до РФ: що відомо

Черги на кордоні / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Від початку року в Казахстані спіймали 255 водіїв, які намагалися вивезти пальне в незаконних додаткових баках. Щоб зупинити контрабанду, на кордоні розгорнули 59 поліцейських постів для перевірки авто.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни через відомчий портал Polisia.kz.

Казахстан розгорнув десятки блокпостів — що сталося

На цих постах правоохоронці спільно з іншими державними органами проводять ретельний огляд автівок, що виїжджають за межі республіки. Усіх виявлених порушників уже притягнули до адміністративної відповідальності за незаконне переобладнання транспорту.

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Серед оштрафованих водіїв виявилося 195 іноземців та 60 громадян Республіки Казахстан. Самі транспортні засоби повернули власникам лише після того, як незаконно встановлені додаткові паливні баки було повністю демонтовано.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали громадян та перевізників неухильно дотримуватися вимог законодавства. Також у відомстві наголосили, що будь-які спроби незаконного вивезення пального з країни будуть вчасно виявлятися та припинятися правоохоронними органами.

Криза з пальним в РФ — останні новини

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