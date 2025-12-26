У Казахстані відкрили сотні справ проти найманців, які воюють проти України

Прапор Казахстану / © pixabay.com

У Казахстані від початку цього року відкрили понад 700 кримінальних проваджень проти громадян, які погодилися воювати проти України на боці російських окупаційних сил.

Про це повідомляє Медіазона.

За даними видання, під час розгляду таких справ суди не зважають на те, у складі яких саме формувань воювали обвинувачені. Однакову кримінальну відповідальність несуть як колишні бойовики ПВК Вагнера, так і ті, хто укладав контракти з Міністерством оборони РФ. З точки зору кримінального законодавства Казахстану всі вони вважаються особами, які реалізували злочинний умисел, беручи участь у збройній агресії за кордоном.

За підрахунками Медіазони та російської служби BBC, у війні проти України загинуло близько 200 громадян або уродженців Казахстану.

Журналісти зазначають, що раніше казахстанська влада зазвичай обмежувалася попереджувальними заявами про кримінальну відповідальність за участь у закордонних бойових діях і щороку порушувала лише кілька десятків таких справ. Однак ситуація докорінно змінилася після оприлюднення персональних даних імовірних найманців.

У квітні та липні 2025 року український державний проєкт Хочу жити опублікував списки з понад 1200 громадян Казахстану, які воюють або воювали проти України на боці Росії.

Офіційна реакція Астани на ці публікації була стриманою. Після першого списку заступник міністра внутрішніх справ Ігор Лепеха заявив, що достовірність оприлюднених даних не підтверджена, і запропонував надсилати офіційні запити. Через місяць аналогічну позицію озвучили і в Міністерстві закордонних справ Казахстану.

Кримінальний кодекс Республіки Казахстан передбачає дві основні статті, за якими притягують до відповідальності за участь у війнах за кордоном. Стаття 172 — Участь у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави — вважається менш тяжкою і передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Набагато суворішою є стаття 170 — Найманство. За її третьою частиною, якщо доведено причетність до вбивств, суд може призначити покарання аж до довічного ув’язнення. Крім того, у таких випадках застосовується конфіскація майна.

За інформацією Медіазони, у 2025 році показники досягли максимуму за весь період повномасштабної війни: було зареєстровано 709 справ за статтею про участь у збройних конфліктах і ще 28 — за статтею про найманство.

