Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у Казані змінюють цінники.
У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію».
Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та РТ «Протестна Казань».
На цінниках написано наступне:
- "Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів."
- "Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки."
- "Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну."
Додамо, що зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування.
Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нести втрати. На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.
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