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У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію»

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У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію»

Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані та РТ

Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у Казані змінюють цінники.

У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію».

Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та РТ «Протестна Казань».

Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані та РТ / ©
Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані та РТ
©

На цінниках  написано наступне:

  • "Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів."
  • "Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки."
  • "Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну."

Додамо, що зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нести втрати. На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.

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