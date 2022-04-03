Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані та РТ

У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію»

У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію»

Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у Казані змінюють цінники.

У Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію».

Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та РТ «Протестна Казань».

Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані та РТ

На цінниках написано наступне:

"Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів."

"Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки."

"Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну."

Додамо, що зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування.

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нести втрати. На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.

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