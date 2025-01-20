У Казані дрони атакували низку воєнних об’єктів – ЦПД (відео)

У Казані розташовані кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у російському ВПК.

У російській Казані невідомі безпілотники атакували воєнні об’єкти у ніч проти 20 січня. У місті розташовані авіапідприємства та пороховий завод.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що у Казані розташовані кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у військово-промисловому комплексі Росії. Серед них авіаційний завод імені С. П. Горбунова. Це підприємство займається виробництвом, модернізацією та ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-160. Завод активно розширюється, зокрема для обслуговування цих літаків.

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Ще одне важливе підприємство – Казанський вертолітний завод. Він спеціалізується на виробництві вертольотів для військових та цивільних потреб.

У Казані також працює державний казенний пороховий завод. Він виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, як-от "Калібр" та "Іскандер".

Керівник ЦПД зазначив, що це "не перші атаки, але прикрити небо росії стає все важче".

У Казані безпілотники атакували низку воєнних об’єктів

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня мешканці Казані повідомляли про звуки вибухів над містом.

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