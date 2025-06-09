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У Казані пожежа біля складів з озброєнням: що відомо
По військовому об’єкту РФ у Казані, ймовірно, було завдано удару.
У Казані РФ спалахнула пожежа біля складів з озброєнням. Попередньо, палає пороховий завод.
Про це повідомляють росЗМІ.
Над містом видніється густий чорний дим. Як відомо, тривога у Казані тривала пів ночі.
Згодом встановили, що займання відбулося у лакофарбовому цеху. Інформація про атаку на склади чи завод наразі не підтверджується.
Нагадаємо, ЗСУ 9 червня атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії. Там були уражені два ворожі військові літаки.
Генштаб акцентував, що росіяни використовують цей аеродром для ударів по території України. З нього, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал»