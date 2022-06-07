У КДБ Білорусі прибирають лояльних до Росії офіцерів: Жданов пояснив, чого боїться Лукашенко

У КДБ Білорусі прибирають лояльних до Росії офіцерів: Жданов пояснив, чого боїться Лукашенко

Розпочато чистку силовиків нижнього та середнього рівнів.

За словами військового експерта Олега Жданова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може ввести війська в Україну, тому що побоюється погроз очільника Кремля Путіна.

Як повідомив експерт під час марафону телеканалу "Freeдом", Путін має важіль тиску, а саме усунення Лукашенка від влади.

"Це майже єдиний аргумент, який є на сьогоднішній день є у Путіна, окрім фізичної ліквідації. Тому Лукашенко шукає консенсус із суспільством, народним ополченням, мовляв, "якщо ви мене захистите, я гарантую, що ми не вступимо у війну з Україною", - зазначив Жданов.

Також експерт повідомив, що за його інформацією, в КДБ Білорусі почали чистку рядів силовиків нижнього та середнього рівнів. Причому, прибирають саме проросійськи налаштованих офіцерів під гаслом "Дорогу молодим".

"Насправді в оточенні Лукашенка мало лояльник до Росії силовиків. Його КДБ більш незалежне, тому він за нього і тримається", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії та, ймовірно, помирає. Окрім того, на голову Кремля в березні було скоєно замах.

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