"У КДБ колють сироватку правди": у Мережі з'явилися нові кадри "інтерв'ю" Протасевича

В одному з фрагментів затриманий зі сльозами на очах просить покурити.

У Мережу виклали нові фрагменти "інтерв'ю" опозиційного журналіста Романа Протасевича провладному білоруському каналу ОНТ.

Кадри опублікував Telegram-канал агентства "БелТА".

"Емоції Романа Протасевича під час запису інтерв'ю Марату Маркову. Кілька фрагментів будуть показані вперше. Наприклад,"а можна покурити?" і "коли ефір дивитися?", — йдеться в підводці до відео.

На одному з фрагментів Роман розповідає, що один з лідерів протестів Павло Латушко нібито "виторговував" собі у Світлани Тихановської посаду прем'єр-міністра.

Крім того, він згадав про інтерв'ю відомому російському блогеру Юрію Дудю, яке давав разом зі Степаном Путілом. Також у нього питали про "західні гранти".

В одному з фрагментів затриманий зі сльозами на очах просить покурити. Ведучий Марат Марков зупиняє зйомку.

Під час перерви Протасевич і телеведучий п'ють води з пляшок. Марков запитує у операторів, чи не вимкнули вони камери. "А то скажуть потім, що Роману підмішали що-небудь. Обпоїли", — сказав він. "Та ні, ви що, мені ж ще в КДБ сироватку правди колють", — відповів Протасевич.

В кінці "інтерв'ю" Роман цікавиться, коли воно вийде в ефір. "Подивимося, як вийде з монтажем", — відповів Марков.

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.

Аналітик Юрій Романенко прокоментував інтерв'ю Протасевича.

Інтерв'ю з Протасевичем: як світ відреагував на відео з опозиціонером

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