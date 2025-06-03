Місто у Німеччині оголосило про евакуацію одразу 20 тисяч людей

У Кельні знайшли авіабомби за часів Другої світової війни / © koeln.de

Реклама

У понеділок, 2 червня 2025 року, під час розвідувальних робіт поблизу верфі Deutzer Werft у районі Кельн-Дойц, Німеччина виявили три нерозірвані американські авіабомби часів Другої світової війни. Через це з цієї території евакуюють приблизно 20 000 мешканців.

Повідомили у Stadt Koeln.

Серед знайдених авіабомб є дві 20-тонні та одна 10-тонна бомби. Вони оснащені ударними детонаторами. Знешкодити вибухові пристрої місцева влада планує у середу, 4 червня 2025 року. Для цього створять небезпечну зону радіусом 1000 метрів.

Реклама

Початок першого етапу евакуації та перекриття доріг запланували на 8-у ранку. Такий ранній старт зумовлений необхідністю забезпечити достатньо часу для евакуації критичної інфраструктури, що включає лікарню Едуардус. Також два будинки для літніх людей, які потребують допомоги пожежної служби Кельна.

До зони евакуації потрапляють значущі інфраструктурні об’єкти, зокрема:

Три мости: Северінсбрюкке, Дойцер Брюкке, Гогенцоллернбрюкке.

Федеральний водний шлях Рейн.

Південне залізничне сполучення до головного вокзалу.

Лінії KVB (включаючи 1, 7, 9) та станція Messe/Deutz.

Адміністративні будівлі: західна будівля ратуші Дойца, ратуша, інші муніципальні установи.

Культурні та розважальні майданчики: арена Lanxess, музичний купол, філармонія.

Офіси великих компаній, включаючи RTL та HDI.

Освітні заклади: дев’ять шкіл та численні дитячі садки.

Історичні райони: старе місто Кельна та Дойц, що включає 58 готелів. У 2024 році влада Кельна також евакуювала близько 3 тисяч мешканців — тоді нерозірвану бомбу часів Другої світової війни знайшли під час будівельних робіт. Евакуація, яка зачепила 20 тисяч мешканців Кельна, також відбувалася у 2015 році.