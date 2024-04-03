У Кельні знайшли бомбу часів Другої світової війни: оголошено евакуацію

У зв’язку з небезпечною знахідкою довелося зупинити рух транспорту. У всьому районі почалася евакуація.

У Кельні в річці Рейн було виявлено американську авіабомбу часів Другої світової війни. У зв’язку з цим евакуювали будівлі в радіусі 500 м.

Про це повідомляє Bild.

Бомбу, що не розірвалася, знайшли під час роботи екскаватора на річці Рейн у Кельн-Дойці.

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У зв’язку з небезпечною знахідкою було зупинено рух автобусів, а також водного та залізничного транспорту маршрутами, прилеглими до району виявлення бомби.

У всьому районі почалася евакуація. В її межах до безпечного місця було виведено працівників та гостей гості готелю Hyatt.

Хоча в зоні евакуації майже немає житлових приміщень, вона торкнулася багатьох офісів, розташованих у радіусі 500 м від місця події. Зокрема, серед них будівля найбільшого німецького телеканалу RTL. Усі працівники залишили центр мовлення. Контроль над програмами взяла на себе берлінська студія, проте ведуча кельнської студії продовжила свій ефір, вийшовши з будівлі та розпочавши репортаж.

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У Кельні знайшли бомбу часів Другої світової війни / Фото: Bild

Нагадаємо, торік у німецькому Дрездені під час будівельних робіт знайшли американську авіабомбу часів Другої світової війни. Тоді довелося евакуювати 15 тис. людей.

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