У Кельнському соборі чоловік перервав різдвяне богослужіння танцем: деталі
До собору у Кельні увірвався чоловік і влаштував «шоу».
Увечері напередодні Різдва тисячі людей зібралися в Кельнському соборі, але спокій церемонії порушив незвичний інцидент. До алтаря вибіг чоловік у золотій масці та чорному плащі.
Про це пише Bild.
Деталі інциденту
За інформацією поліції Кельна, чоловік був повністю замаскований — у плащі, масці та навіть із плюшевими вушками. Він підійшов до передньої частини храму і влаштував коротку танцювальну імпровізацію. Охоронці швидко зреагували та, не застосовуючи сили, вивели порушника з приміщення.
Як повідомляють правоохоронці, ніхто не постраждав, а богослужіння продовжилося у звичайному режимі. Жодних офіційних заяв від чоловіка чи скарг до поліції поки що не надходило.
