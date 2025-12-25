У Кельнському соборі чоловік перервав різдвяне богослужіння танцем: деталі

Реклама

Увечері напередодні Різдва тисячі людей зібралися в Кельнському соборі, але спокій церемонії порушив незвичний інцидент. До алтаря вибіг чоловік у золотій масці та чорному плащі.

Про це пише Bild.

Деталі інциденту

За інформацією поліції Кельна, чоловік був повністю замаскований — у плащі, масці та навіть із плюшевими вушками. Він підійшов до передньої частини храму і влаштував коротку танцювальну імпровізацію. Охоронці швидко зреагували та, не застосовуючи сили, вивели порушника з приміщення.

Як повідомляють правоохоронці, ніхто не постраждав, а богослужіння продовжилося у звичайному режимі. Жодних офіційних заяв від чоловіка чи скарг до поліції поки що не надходило.

