У Кенії на протестах проти американського центру для ізоляції контактних з Еболою загинули двоє людей

Ебола / © Associated Press

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У кенійському місті Наньюкі спалахнули протести через плани США створити на місцевій військовій базі карантинний центр для американців, які могли контактувати з вірусом Ебола в Уганді або Демократичній Республіці Конго. Під час акцій загинули двоє людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на організатора протесту Патріка Вахоме та джерело у сфері безпеки.

За словами організаторів, обидва загиблі отримали вогнепальні поранення після того, як поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Офіційного підтвердження від правоохоронців наразі немає.

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Протести почалися після того, як стало відомо про наміри Вашингтона створити на авіабазі Лайкіпія 50-місний карантинний центр для громадян США, які могли зазнати впливу вірусу Ебола. Багато кенійців виступили проти цієї ідеї, побоюючись можливих ризиків для громадського здоров'я.

На тлі суспільного обурення Високий суд Кенії продовжив заборону на будівництво та запуск об'єкта до завершення судового розгляду. Наступне слухання у справі заплановане на 23 червня.

Президент Кенії William Ruto захистив проєкт, заявивши, що центр стане частиною системи готовності країни до можливих спалахів небезпечних інфекцій.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

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Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

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