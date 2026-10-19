У Кенії поширюється смертельна лихоманка Ебола: серед заражених — медики

Ебола / © Associated Press

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У Кенії кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола зросла до семи. Серед інфікованих — троє медичних працівників, які доглядали першого хворого. Згодом влада повідомила про восьмий випадок захворювання.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на африканські органи охорони здоров'я. Оновлену інформацію про кількість заражених оприлюднило агентство Reuters.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Кенії, 17 жовтня підтвердили чотири нові випадки захворювання. Позитивні результати тестів отримали троє медиків, які лікували першого пацієнта, а також його близький родич.

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Усі четверо на момент виявлення інфекції вже перебували на карантині. Їх ізолювали та забезпечили необхідною медичною допомогою.

Першим інфікованим став 40-річний чоловік, який прибув до Найробі з Демократичної Республіки Конго через Уганду. На початку жовтня він помер у лікарні.

Медики, які контактували з ним під час лікування, згодом отримали позитивні результати тестів на вірус Ебола.

У Кенії посилюють заходи безпеки

Медичні служби встановили близько 130 людей, які контактували з першим інфікованим. Із них 128 помістили на карантин, ще двох продовжували розшукувати.

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За словами представників Міністерства охорони здоров'я, доказів поширення вірусу серед населення поза встановленими ланцюгами контактів наразі немає.

Влада країни посилила перевірки мандрівників, зокрема в аеропортах і на кордонах, та відкрила спеціальну гарячу лінію для людей із можливими симптомами захворювання.

Що відомо про спалах Еболи

Нинішній спалах спричинив рідкісний різновид вірусу Ебола — Бундібуджіо. Для нього наразі немає схваленої специфічної вакцини чи лікування.

Вірус передається через безпосередній контакт із кров'ю або іншими біологічними рідинами інфікованої людини, а також через заражені предмети.

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Спалах пов'язаний із ситуацією в Демократичній Республіці Конго, де від травня 2026 року зафіксували понад дев'ять тисяч випадків зараження та більш ніж 4,5 тисячі смертей.

За інформацією медичних служб, інфекція поширилася вже на вісім провінцій Конго, що ускладнює боротьбу із захворюванням.

Нагадаємо, раніше в штаті Флорида США фіксують небезпечне зростання випадків захворювання на проказу — інфекційну хворобу віком понад 4 тисячі років, яка без лікування може призвести до незворотних наслідків.

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