У керівництві "Талібану" розгорівся конфлікт: наговорили один одному багато різких слів

У керівництві "Талібану" розгорівся конфлікт: наговорили один одному багато різких слів

Сварка сталася між одним із засновників "Талібану", віцепрем'єром та міністром у справах біженців і відомим представником "Мережі Хаккані".

Між керівниками ісламістського руху "Талібан", який захопив Афганістан, спалахнув серйозний конфлікт.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на високопоставлених джерел в русі.

Сварка нібито сталася між одним із засновників "Талібану", віцепрем'єром Абдулою Гані Барадаром та Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і відомим представником "Мережі Хаккані".

За даними джерел, причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану. Втім справжньою причиною розбіжностей співрозмовники називають суперечку про те, кого вважати головним архітектором перемоги талібів.

Два чиновники наговорили один одному багато різких слів. У перепалці також брали участь прихильники кожної зі сторін в уряді.

На офіційному рівні "Талібан" заперечує суперечку. Однак протягом останніх кількох днів Абдул Гані Барадар зник з поля зору громадськості. Тоді й почали з'являтися повідомлення про сварки у керівництві бойовиків.

Інформацію про конфлікт всередині "Талібану" підтвердив високопоставлений член руху і людина, пов'язана з учасниками подій.

Нагадаємо, в захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс.

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