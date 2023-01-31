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У кількох містах Бєлгородської та Брянської областей пролунали вибухи: в РФ пишуть про "масований обстріл"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У кількох містах Бєлгородської та Брянської областей пролунали вибухи: в РФ пишуть про "масований обстріл"

Фото: соцмережі

Влада країни-окупанта бідкається на вибухи та заявляє про роботу ППО.

Ввечері, 31 січня, у Бєлгороді, Шебекіно та ще кількох населених пунктах Брянської області повідомили про потужні вибухи. Місцева влада країни-терористки заявила про "масований обстріл". 

Про це пишуть у місцевих телеграм каналах. 

Потужні вибухи ввечері, 31 січня, пролунали в Бєлгороді, Шебекіно та інших населених пунктах Бєлгородщини. Місцеві зняли кадри вибухів на відео та вже встигли заявити про "масований обстріл". 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні нібито спрацювала ППО. 

Вибухи чули також і жителі Брянської області - ще одного регіону РФ на кордоні з Україною. Губернатор цієї області Олександр Богомаз заявив, що нібито прикордонні регіони 31 січня обстріляли вдруге за день. За його даними, потерпілих та руйнувань серед цивільних немає. Російський чиновник вже традиційно звинуватив в обстрілах Україну. 

Вибухи у прикордонних російських областях 

Через війну Росії проти України в прикордонних російських областях періодично лунають вибухи. Саме туди росіяни стягують свою окупаційну армію та зброю. 

Вибухи чути в Бєлгородській, Брянській та Курській областях. Також в цих регіонах часто вибухають склади з озброєнням. Крім того там падають ракети С-300, які окупанти запускають по Харкову. 

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Дата публікації
Перегляди
5408
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