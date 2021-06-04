У Киргизстані п'яний водій протаранив кортеж президента: є загиблий та постраждалі

В автомобіль, закріплений за особами супроводу, врізався легковий автомобіль.

В Іссик-Кульській області Киргизстану сталася ДТП за участю машин супроводу президента країни Садира Жапарова. В результаті одна людина загинула і троє постраждало.

Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомляє Радіо Азаттик.

За інформацією пресслужби президента, аварія сталася біля села Ананьєве Іссик-Кульського району. В автомобіль, закріплений за особами супроводу, врізався легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу.

Зазначається, що за попередньою інформацією, водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані. В результаті ДТП загинув співробітник 9-ї Служби Державного комітету національної безпеки, також троє постраждало.

Раніше у штаті Пенсільванія, США, колона автомобілів, яка супроводжувала віце-президента США Майкла Пенса потрапила в невелику дорожньо-транспорту пригоду.

Премєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також потрапив у невелику аварію. Автомобіль Джонсона від'їжджав від будівлі парламенту, коли до машини побіг один із мітингувальників, що призвело до раптової зупинки.

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