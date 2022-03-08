У Киргизстані водіїв штрафують за наліпки-символи окупантів Росії "Z"

З порушників стягують штраф, а машину відправляють на штрафстоянку.
У столиці Киргизстану Бішкеку штрафують водіїв, що приклеїли на свої автомобілі наліпки з літерою Z на знак підтримки російських окупантів в Україні.
Про це повідомив прессекретар патрульної служби міліції Бішкека Байкази Айтікул уулу, інформує "Радио Азаттык".
З порушників стягують штраф у 5,5 тис. сомів (понад 1800 грн), а машину відправляють на штрафстоянку.
"На авто забороняється наносити наліпки, які не мають відповідних дозволів та ліцензій", — сказав Айтікул уулу.
Скільки водіїв оштрафовано за порушення, не уточнюється. Раніше Айтікул уулу опублікував у Твіттері знімки одного автомобіля, з якого було знято наліпку.
Бул мыйзамга каршы келет. Мындай атайын чаптап алгандардын баары сыйрылат. pic.twitter.com/15CKgiOVln— Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) March 4, 2022
Зазначимо, що окупанти позначають свою військову техніку під час вторгнення до України літерами "Z" и "V".
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