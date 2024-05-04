У Кишиневі спецслужби затримали помічника Джемілєва

Спецслужби Молдови 4 травня затримали в аеропорту Кишинева, під час проходження прикордонного контролю, Ерола Велієва – помічника народного депутата Мустафи Джемілєва.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, інцидент стався, коли Велієв повертався до Києва.

"Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту", - наголосив Чубаров.

Про ситуацію повідомили Міністерству закордонних справ та посольство України в Молдові.

Чубаров наголосив, що Меджліс кримськотатарського народу вживає й інші заходи, спрямовані на захист прав Велієва.

"Хвилин 15 тому затриманого в аеропорту Кишинева Ерола Велієва, громадянина України, помічника народного депутата України Мустафи Джемільова, відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть (допитуватимуть?) співробітники Служби антитерору", - додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, спецслужби РФ готують теракти на території Росії.

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