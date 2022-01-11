У Китаї через COVID-штам "Омікрон" в місті з 14 млн жителів оголосили частковий локдаун

У Китаї через COVID-штам "Омікрон" в місті з 14 млн жителів оголосили частковий локдаун

Уряд розділив Тяньцзінь на три рівні обмежень після того, як в місті виявили 40 випадків захворювання на COVID-19.

У Китаї після виявлення 40 випадків захворювання на COVID-19 для 14 мільйонів жителів міста Тяньцзінь запровадили карантин.

Про це із посиланням на CCTV повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що уряд розділив Тяньцзінь на три рівні обмежень. Найжорсткіші з них діють у закритій зоні, де людям взагалі не дозволяється залишати свої будинки, та контрольній, в якій кожне домогосподарство може через день відправляти за продуктами одного члена сім'ї.

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Для мешканців профілактичних районів запровадили менш жорсткі обмеження, дозволивши людям пересуватися лише в межах визначеної території.

Тим часом курсування автобусів і потягів з Тяньцзіня до Пекіна призупинили, а людей закликали не залишати місто за відсутності невідкладних справ.

Першими в Тяньцзіні на COVID-19 захворіли 10-річна дівчина і 29-річна жінка з позашкільного центру. В обох пацієнток зареєстрували зараження новим штамом "Омікрон".

Згодом інфікування підтвердилося в іще 18 людей, які контактували з хворими. Після цього місцевих жителів почали масово тестувати на коронавірус. У неділю, 9 січня, позитивні результати COVID-тестів отримали ще 20 людей, тож загальна кількість хворих досягла 40.

Серед заражених 15 учнів від 8 до 13 років, співробітник продовженого дня та четверо батьків. Загальноміське тестування триватиме два дні. Тяньцзінь також закрив кілька станцій метро на двох лініях, щоб спробувати запобігти подальшому поширенню інфекції.

Раніше у китайській провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу відправили на карантин після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.

Також жорсткі обмеження на пересування запровадили для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі.

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