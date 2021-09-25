У Китаї 22-річний хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованого напою, а через 18 годин помер: які причини

Однак, британський професор не поділяє думку китайський колег та вважає, що газований напій не міг призвести до смерті.

У Китаї 22-річний хлопець за 10 хвилин випив 1,5-літрову пляшку "Кока-коли", щоб втамувати спрагу від спеки, та через 18 годин помер. Як стверджують лікарі,"швидке споживання напою призвело до смертельного накопичення газу всередині його тіла, що виснажило печінку і врешті-решт вбило молодика".

Також читайте Аргентинка вбила свого хлопця телефоном: поцілила йому в голову

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що хлопець, який швидко влив в себе "Кока-колу", вже через шість годин після вживання газованого напою звернувся до лікарні зі скаргами на сильний біль та набряк живота. Однак врятувати його не вдалося - через 18 годин він помер.

За словами медиків, у його кишечнику накопичився газ, який через тиск просочився у його ворітну вену - одну з головних кровоносних судин печінки, що і призвело до летальності.

Більше того чоловік мав підвищений пульс та низький кров'яний тиск, а комп'ютерна томографія виявила у нього пневматоз - аномальну присутність газів у стінці кишечника. Сканування також виявило у нього ішемію печінки, яку також називають "шоковою печінкою", тип травми, спричиненої недостатнім надходженням кисню до органу, який, на думку лікарів, пов'язаний з наявністю газу у ворітній вені. Через 12 годин аналізи крові показали, що у чоловіка серйозне пошкодження печінки. Його стан ще більше погіршився і він помер.

Однак, як пише видання, професор Натан Девіс, біохімік з Університетського коледжу Лондона, заперечує, що причиною такого стану могла стати пляшка "Кока коли". Він вважає, що для того, щоб зробити будь-які висновки щодо причин смерті, потрібна додаткова інформація. Професор припустив, що, можливо, винна бактеріальна інфекція, відома причина внутрішнього накопичення газу, а не безалкогольний напій.

"Зазвичай такий стан виникає через те, що у вас є бактерії, які потрапили зі шлунково-кишкового тракту туди, де вони не повинні бути, в даному випадку в слизовій оболонці тонкої кишки", - сказав професор та додав, що споживання газованого напою, можливо, наклалося на цю проблему, але стати причиною смерті не могло.

Пляшка безалкогольного напою не має ніяких наслідків для здоров'я, крім великої кількості цукру, який ви споживаєте, переконує Натан Девіс.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання