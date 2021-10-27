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У Китаї через шістьох COVID-хворих місто з 4 млн населення закрили на карантин

У Китаї через шістьох COVID-хворих місто з 4 млн населення закрили на карантин

Associated Press

У місті скасували всі транспортні перевезення, а жителям заборонили виходити з дому.

У китайській провінції Ганьсу у вівторок, 26 жовтня, через новий спалах COVID-19 у місті Ланьчжоу з 4 млн населення запровадили карантин.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що місцевим жителям заборонили виходити з дому за винятком надзвичайних ситуацій. "В'їзд та виїзд мешканців" суворо контролюватиметься і обмежуватиметься предметами першої необхідності або медичною допомогою.

Окрім того, в місті призупинили курсування автобусів і таксі, а на вокзалі скасували понад 70 рейсів, зокрема ключові маршрути до Пекіна та Сіаня.

Авіаперевезення до та з Ланьчжоу також не здійснюються. За словами представника Southern Airlines, всі його рейси з пекінського аеропорту Дасин до Ланьчжоу були скасовані через громадську безпеку, а дата їх відновлення невідома.

Відповідне рішення ухвалили після виявлення в межах міста шести нових випадків захворювання на коронавірус. 

Загалом минулої доби в країні зареєстрували 29 нових інфікувань. Зауважимо, що уряд КНР дотримується підходу з нульовим ризиком COVID-19, що передбачає негайну реакцію у вигляді жортских обмежень на перші випадки зараження. 

Тим часом у Пекіні, де у вівторок виявили три нові випадки зараження, обмежили доступ до туристичних об'єктів і рекомендували місцевим жителям не виїжджати за межі столиці без потреби. Також приблизно 23 тис. жителям одного з житлових комплексів в районі Чанпін, де за кілька днів зафіксували дев'ять інфікувань, наказали залишатися вдома.

Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження. 

Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами. 

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