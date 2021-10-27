У Китаї через шістьох COVID-хворих місто з 4 млн населення закрили на карантин

У Китаї через шістьох COVID-хворих місто з 4 млн населення закрили на карантин

У місті скасували всі транспортні перевезення, а жителям заборонили виходити з дому.

У китайській провінції Ганьсу у вівторок, 26 жовтня, через новий спалах COVID-19 у місті Ланьчжоу з 4 млн населення запровадили карантин.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що місцевим жителям заборонили виходити з дому за винятком надзвичайних ситуацій. "В'їзд та виїзд мешканців" суворо контролюватиметься і обмежуватиметься предметами першої необхідності або медичною допомогою.

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Окрім того, в місті призупинили курсування автобусів і таксі, а на вокзалі скасували понад 70 рейсів, зокрема ключові маршрути до Пекіна та Сіаня.

Авіаперевезення до та з Ланьчжоу також не здійснюються. За словами представника Southern Airlines, всі його рейси з пекінського аеропорту Дасин до Ланьчжоу були скасовані через громадську безпеку, а дата їх відновлення невідома.

Відповідне рішення ухвалили після виявлення в межах міста шести нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом минулої доби в країні зареєстрували 29 нових інфікувань. Зауважимо, що уряд КНР дотримується підходу з нульовим ризиком COVID-19, що передбачає негайну реакцію у вигляді жортских обмежень на перші випадки зараження.

Тим часом у Пекіні, де у вівторок виявили три нові випадки зараження, обмежили доступ до туристичних об'єктів і рекомендували місцевим жителям не виїжджати за межі столиці без потреби. Також приблизно 23 тис. жителям одного з житлових комплексів в районі Чанпін, де за кілька днів зафіксували дев'ять інфікувань, наказали залишатися вдома.

Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.

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Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами.

Нині ж інфікування зафіксували майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні. Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд. Тим часом в місті Едзін-Ці у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих усім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки чи номери у готелях, а шістьом посадовцям, зокрема директору місцевої Комісії з охорони здоров'я, оголосили про суворе покарання через "мляву реакцію та неефективне управління". Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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