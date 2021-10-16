У Китаї чоловіка, який підпалив колишню дружину під час прямого ефіру, засудили до смертної кари

Через два тижні після того жінка померла.

Китайський суд засудив до страти чоловіка, який облив бензином і підпалив свою колишню дружину, коли та вела онлайн-трансляцію. Трагедія найпопулярнішої жінки-блогера викликала широкий резонанс в країні.

Про це повідомляє CCTV.

Як розповідає китайське видання Shine, жінку звали Амучу, але в Мережі вона була більш відома як Ламу. Жінка мала репутацію "інфлюенсера" в сервісі Douyin (це китайська версія TikTok). На аккаунт Ламу було підписано близько 800 тисяч людей. У своїх постах Ламу показувала безтурботне і веселе життя в сільській місцевості, збирала в горах різні трави, готувала етнічну їжу і виконувала пісні під фонограму. Але, як виявилося, насправді життя Ламу було не таким гарним, як вона демонструвала.

Тан і Ламу одружилися в 2009 році. І як пишуть китайські ЗМІ, їхній шлюб не був щасливим - Тан неодноразово піднімав руку на дружину. Жінка вирішила розлучитися, але чоловік змусив її знову вийти за нього та пригрозив у разі відмови вбити одного з їхніх двох дітей. Зрештою сімейне життя закінчилася другим розлученням наприкінці червня 2020 року. Але розлючений чоловік на цьому не заспокоївся - він продовжував переслідувати ексдружину. Повідомляється, що жінка декілька разів зверталася до поліції.

І ось у вересні 2020 року, коли жінка вела стрім з кухні в будинку свого батька, в кадрі несподівано з'явився її колишній чоловік, облив її пальним і підпалив.

В реанімацію місцевої лікарні нещасна Ламу потрапила з 90% опіків тіла. Пізніше постраждалу перевезли в Сичуань, сім'я збирала гроші на її лікування за допомогою краудфандінга. Хоча вдалося швидко зібрати велику суму, медики не змогли врятувати жінку.

Варто зазначити, що фактично через рік, 14 жовтня 2021 року, її колишній чоловік Тан Лу отримав вирок. Суд постановив, що злочин було скоєно надзвичайно жорстоким способом, а його наслідки виявилися дуже серйозними - це і призвело до найвищої мірі покарання.

Як пише BBC, трагедія Ламу виходить за рамки конкретного випадку, оскільки привертає увагу до проблеми домашнього насильства в Китаї. За даними Всекитайської федерації жінок, кожна четверта жінка в Піднебесній зіштовхувалася в тій чи іншій формі з домашнім насильством (його жертвою кожні 7,4 секунди, згідно з інформацією організації, стає принаймні одна жінка в країні).

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