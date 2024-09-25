У Китаї дослідили найдавніший у світі сир, який понад 3000 років зберігався на муміях

Висновки китайських вчених ставлять під сумнів усталену думку про те, що кефір виник у гірському регіоні Північного Кавказу на території сучасної Російської Федерації.

Китайські науковці, використовуючи передовий аналіз ДНК, дослідили загадкову білу речовину, яка була нанесена на голову та шию кількох мумій віком приблизно 3300-3600 років. Вони не тільки підтвердили припущення, що ця речовина була стародавнім сиром, але й встановили, як він був виготовлений.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Аналіз засвідчив, що стародавній сир виготовляли з кефіру – модного кисломолочного напою, який чудово підходить для здоров’я кишечника.

Зразки з трьох різних гробниць містили види бактерій і грибів, у тому числі Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, які зазвичай зустрічаються в сучасних кефірних зернах.

Кефірні зерна - це групи мікроорганізмів, що містять кілька видів пробіотичних бактерій і дріжджів, які квасять молоко в кефірний сир.

Окрім стимулювання “хороших” бактерій у нашому кишечнику, кефір вважається корисним для здоров’я кісток, знижуючи рівень цукру в крові та покращуючи здоров’я серця.

“Це найстаріший відомий зразок сиру, коли-небудь знайдений у світі. Такі харчові продукти, як сир, надзвичайно важко зберегти протягом тисяч років, тому це рідкісна та цінна можливість. Докладне вивчення стародавнього сиру може допомогти нам краще зрозуміти дієту та культуру наших предків”, — сказав професор Цяомей Фу, керівник лабораторії стародавньої ДНК Академії наук Китаю.

Можливість секвенувати гени бактерій у стародавньому кефірному сирі дала можливість науковцям відстежити, як розвивалися пробіотичні бактерії протягом останніх 3600 років.

Їхні висновки ставлять під сумнів усталену думку про те, що кефір виник у гірському регіоні Північного Кавказу на території сучасної Російської Федерації.

Натомість вони припускають, що культура кефіру зберігалася в регіоні Сіньцзян на північному заході Китаю, де були виявлені мумії, від часів бронзового віку.

Дослідження також показало, що, порівняно зі стародавніми бактеріями кефіру, сучасні сорти мають меншу ймовірність викликати імунну відповідь у кишечнику людини, що полегшує його перетравлення.

Нагадаємо, раніше у Китаї учені знайшли рештки стародавнього гомініда віком 300 тисяч років, який мав із Homo sapiens більше спільного, ніж із видами, що жили на той час.

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